وفد التنسيقية يدعم مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي الهمم في بورسعيد

تفقد وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي الهمم بمحافظ بورسعيد، التي أقيمت بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وذلك رفقة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والسيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وتجول وفد التنسيقية بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وتعرف على مراكز التدريب والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير داخل المبنى.

مبادرة مصر أجمل بكم

وتنبثق «مصر أجمل بكم» من مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، وتنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

التدريب وريادة الأعمال

وتجرى المقابلات الشخصية واختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال بالمحافظة، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة من المصريين، إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، وتجري توعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نادر مصطفى، مرثا محروس، هدى عمار، أعضاء مجلس النواب، ومحمود تركي عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى جبر وإسلام زيدان من أعضاء التنسيقية.