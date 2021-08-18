قصة تفوق «رامي» ثالث الثانوية بالحسينية.. شغل ومذاكرة ورعاية الوالدين

قبل امتحانات الثانوية العامة بـ3 أشهر، كان رامي السيد فريد محمود، المقيم بقرية الظواهرية، والطالب بمدرسة الحسينية الثانوية العسكرية بمحافظة الشرقية، على موعد مع تحدٍ جديد غير المذاكرة وبلوغ التفوق، فبعد تعرض والديه لحادث سير تحمل مسؤولية رعايتهما وإدارة عمل والده والمذاكرة في وقت واحد.

الأب والأم يتعرضان لحادث قبل الامتحانات

رغم الظروف التي مر بها بها «رامي»، إلا أنه استطاع التفوق في امتحانات الثانوية العامة وحصد المركز الثالث على مستوى الإدارة التعليمية بالحسينية، بمجموع 94,5% علمي علوم. يقول «الحمد لله، ربنا ساعدني، والفضل لله أولًا وأخيرًا، ثم لوالدي ووالدتي، والحمد لله أنني استطعت إدخال الفرحة على نفوسهم بهذه النتيجة».

وأوضح «رامي» أنه يقيم بقرية تبعد نحو 16 كيلو مترًا عن مدينة الحسينية، والكائن بها مدرسته الثانوية، ونظرًا لصعوبة المواصلات وقلتها، حيث تقتصر على السيارات نصف النقل المكشوفة والـ«توك توك»، والتي عادة ما تختفي قبل أذان العصر لقلة عدد الركاب، فإن والده استأجر له شقة في الحسينية للإقامة فيها أثناء فترة الدراسة، حتى يكون قريبًا من المدرسة وأماكن مجموعات الدروس الخصوصية.

شغل ودراسة

وتابع: قبل الامتحانات بنحو 3 أشهر كان والدي ووالدتي في الطريق إلى الشقة التي أقيم فيها، مصطحبين معهما كمية من الأطعمة لتوفير الطعام اللازم لي، وأثناء عبورهما الطريق صدمتهما سيارة نقل، ما أدى لإصابتهما بكسور وكدمات، واُحتجزا في المستشفى، لافتًا إلى أنه طوال فترة تواجدهما بالمستشفى كان يتواجد معهما ويصطحب الكتب المدرسية لمذاكرة دروسه في المستشفى، كما كان يتابع عمل والده في تجارة الأعلاف.

وذكر أنه أكبر أشقائه، حيث لديه «محمد»، 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، وريهام» الطالبة بالصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن فرحة أسرته بتفوقه لا توصف.

12 ساعة مذاكرة

وأشار إلى أنه كان يحرص على مذاكرة دروسه أولًا بأول، وكان يخصص عدد ساعات تتراوح من 6 لـ12 ساعة في اليوم الواحد، مضيفًا «الحمد لله، ولكل مجتهد نصيب».

وقال إنه سيلتحق بكلية الطب بجامعة الزقازيق، وسيسعى للتخصص في جراحة الأورام، مضيفًا أن قدوته هما الدكتور مجدي يعقوب والدكتور فاروق الباز.