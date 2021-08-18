الأولى على الثانوية أدبي: «المحتوي الرقمي للوزارة سهل عليا التاريخ»

قالت الطالبة فريدة مؤمن، الأولى على الثانوية العامة الشعبة الأدبية، إن أكثر مادة كانت صعبة عليها في مذاكرتها، مادة التاريخ، كونها مليئة بالأحداث التي يجب أن تربطها ببعضها، موضحة أن المحتوى الرقمي للمواد الدراسية الذي وفرته وزارة التربية والتعليم، ساعدها بشكل كبير في مذاكرة تلك المادة، بعدما أتاح أمامها محتوى سهلا وبسيطا مكنها من ربط الأحداث ببعضها بكل سهولة.

كنت أشعر بمتعة أثناء مذاكرة النحو

وأوضحت «فريدة»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن مادة اللغة العربية، كانت سهلة بالنسبة لها، لأنها تحب النحو بالأساس، وكانت تشعر بمتعة وهي تذاكر تلك المادة والنحو بالأخص.

وكشفت الأولى على الثانوية العامة الشعبة الأدبية، أنها نجحت في التحصل على مجموع 398 درجة بنسبة 94.6%، معلنة أنها تحب مجالي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، لكنها تميل بشكل أكبر إلى دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، كما تنتوي أن تتحصل على دورات تدريبية بمجال الإعلام حتى يمكنها ذلك من العمل بالمجالين.

فريدة مؤمن: تفاجأت بصورتي بين الأوائل

وصرحت أنها تفاجئت بصورتها بين أوائل الثانوية العامة خلال مشاهدتها للمؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم، متابعة: «كنت بتفرج على المؤتمر ومش متوقعة خالص أن هلاقي صورتي في الأوائل، فكانت مفاجأة طبعا».

وأشارت إلى أنها كانت جالسة بمفردها حين حدث ذلك، فهمت مسرعة لتنادي على والداها ووالداتها حتى يفرحوا معها، معربة عن حمدها وشكرها إلى الله سبحانه وتعالى على توفيقه.

فريدة مؤمن: نظام الثانوية العامة منقدرشي نقول سهل أو صعب.. بس كان تجربة مختلفة

ولفت «فريدة»، إلى أنها لا تستطيع أن تصف نظام الثانوية العامة خلال هذا العام الدراسي بالسهل أو الصعب، لكنها يمكنها أن توصفه بالتجربة المختلفة التي عايشها هذا الجيل للمرة الأولى، ولم يمر أي جيل من قبلهم بها.

فريدة مؤمن: كنت لاغية فكرة الحفظ ومعتمدة على البحث عن مصادر مختلفة للمعرفة

وواصلت: «السنة دي مكناش معتمدين على الحفظ، الحاجة الأساسية في الدراسة كانت البحث عن مصادر معرفة مختلفة، عشان نحصل على أكبر كم من المعلومات، وده اللي كنت بشتغل عليه من أول السنة، ولاغية من دماغي فكرة الحفظ تماما».