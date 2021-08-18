«أحمد» حصل على 98%.. وخارج قائمة «أوائل الثانوية»

فى يوم امتلأ بالتهانى والفرحة لطلاب الثانوية العامة، خاصة الذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، كان أحمد هاشم يحتفل فى صمت بحصوله على 98% وهى النسبة التى تجعله من المتفوقين، لكن لماذا لم يصل إلى قائمة الأوائل؟

«أحمد» يسكن فى محافظة الفيوم، وحصل على مجموع 402 فى الثانوية العامة هذا العام، لكنه يعد من الطلاب المؤجلين من العام الماضى، وهؤلاء الطلاب لا يعتبرون ضمن الأوائل حتى لو حصلوا على مجموع 100%، فقرر الاحتفال بنفسه بطريقته الخاصة: «احتفلت فى البيت ومبسوط بكل اللى حققته والحمد لله».

العام الماضى، امتحن «هاشم» كل مواده الدراسية، لكن لظروف عصفت بأسرته، قرر تأجيل 3 مواد لهذا العام، وهى اللغة العربية والإنجليزية والفيزياء، ويحكى لـ«الوطن»: «السنة اللى فاتت كنت جايب جميع الدرجات النهائية فى كل المواد، بس بسبب ظروف حصلت لى قررت إنى أؤجل 3 مواد للسنة اللى بعدها».

قرار تأجيل الـ3 مواد جاء بعد تفكير طويل وصلاة استخارة: «أجلت اللى أنا شايف إنى مش أفضل فيه، ودخلت اللى أنا متأكد مية فى المية إنى هقدر أجيب فيها مجموع عالى»، أجل «هاشم» المواد، ورغم حزنه الكامن بداخله لدراسته الشهادة الثانوية فى عامين، فإنه لم يكن يعلم أن الخير فى انتظاره، ويضيف: «مجموعى يؤهلنى إنى ألتحق بكلية الطب اللى نفسى فيها، وأى قرار خاص بالطلاب المؤجلين هيعلنه الوزير أنا منتظره».

قدّم الطالب أحمد هاشم نصيحة لطلاب الثانوية العامة العام المقبل، بألا يلجأوا إلى تأجيل موادهم نهائياً، وفقاً لما قاله: «بانصح كل الطلبة إنهم ما يأجلوش المواد خالص، أنا كنت مضطر، ومافكرتش، أصحابى عدوا ونجحوا ودخلوا كلية وأنا لا، بس أنا راضى باللى حصل».