الأحد المقبل.. تسليم 4000 سيارة جديدة بمبادرة الإحلال.. و150 ميكروباص

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي -التابعة لوزارة المالية- عن تسليم 4000 سيارة جديدة، حتى اليوم، وأعلنت الحكومة، بعد توجيهات رئاسية، تنفيذ مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز، في محافظات المرحلة الأولى، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد والسويس.

تخريد 4800 سيارة قديمة ضمن مبادرة الإحلال

وقال«عوض» في تصريحات لـ«الوطن» إن إجمالي ما جرى تسليمه من السيارات الجديدة سواء الملاكي أو التاكسي بلغ نحو 4000 سيارة، وأن إجمالي السيارات التي جرى تخريدها منذ بداية المبادرة وصل إلى نحو 4800 سيارة حتى الآن.

تسليم 150 ميكروباص الأحد المقبل بمبادرة الإحلال

وأكد المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، أن وزارة المالية، ستبدأ في تسليم السيارات الميكروباص الجديدة بداية من الأحد المقبل، بعد انتهاء إجراءات 150 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى تلقي المبادرة عبر موقعها الإلكتروني نحو 450 طلب إحلال لسيارات ميكروباص حتى الآن.

تسهيلات للمتقدمين لمبادرة إحلال السيارات

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفقاً لبيان رسمي، حزمة من التسهيلات منذ بداية أغسطس الحالي، تضمنت تسهيلات لاختصار الوقت عند إتمام إجراءات الاستعلام الائتماني لدى البنوك، عبر تخصيص مساحات جديدة بالموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمبادرة يسمح بتسجيل كل البيانات اللازمة مع إضافة خانات جديدة تتعلق بالسكن الحالي وصافي الدخل لطالب الإحلال، ورقم الهاتف الأرضي الخاص بطالب الإحلال، بغرض تقليل الوقت اللازم لتنفيذ إجراءات الموافقة على الطلب.