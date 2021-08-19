طقس الخميس.. حار ورطب على القاهرة الكبرى والعظمى 25

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد؛ وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية.

فترة الليل

وتتوقع الهيئة، أن يكون الطقس معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا، وأن تتكون شبورة مائية في فترة الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ونشاط الرياح بمناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان درجات الحرارة

القاهرة العظمى 35 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 25.

سيوة العظمى 35 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 26.

دمياط العظمى 32 والصغرى 26.

الإسماعيلية 35 الصغرى 24.

السويس العظمى 35 والصغرى 25.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

طابا العظمى 35 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 25.

المنيا العظمى 36 والصغرى 24.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 24.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 25.

قنا العظمى 39 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 40 والصغرى 26.

أسوان العظمى 40 والصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26.

شلاتين العظمى 38 والصغرى 27.

حلايب العظمى 35 والصغرى 28.