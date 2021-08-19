الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، تتمثل في «أخصائي حاسبات ومعلومات، مترجم، وفني حاسب آلي وشبكات ومعلومات»، على ان يبدأ التقديم بها اليوم الموافق 19 أغسطس الحالي، وينتهي التقديم بها 9 سبتمبر المقبل.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، شروط وتفاصيل الوظائف المطلوبة في الهيئة العامة للموانئ البرية، وفق بوابة الوظائف الحكومية، كالتالي:

وظيفة أخصائي حاسبات ومعلومات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة حاجتها لأخصائي حاسبات ومعلومات، كالتالي:

المهارات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة جيد في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون جيد في مهارات الحاسوب.

- أن يكون لديه مهارات حل المشكلات.

- القدرة على العمل بشكل جيد ضمن فريق.

- التفكير المنطقي والعقل التقني.

- مهارات التواصل الجيد.

- أن يكون جيدا في لغات البرمجة على مستوى الدخول.

- المعرفة بكيفية عمل أنظمة التشغيل والبرامج.

- المعرفة الافتراضية بمراكز البيانات ومفهوم السحابة.

- الإلمام المعرفي بجدران الحماية والأمن.

- أن يكون جيدا في أساسيات شبكات المعرفة.

- أن يكون جيدا في أجهزة المعرفة والبنية التحتية.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات.

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة.

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على تقدير جيد.

المستندات المطلوبة

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة.

- بطاقة الرقم القومي.

- 4 صور شخصية.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

وظيفة مترجم

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة حاجتها لمترجم، كما يلي:

المهارات المطلوبة

- اجتياز الاختبارات اللازمة عن طريق المقابلة الشخصية.

- إجادة أكثر من لغة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- ان يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير جيد أو أعلى.

المستندات المطلوبة

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة.

- بطاقة الرقم القومي.

- 4 صور شخصية.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

وظيفة فني حاسب آلي وشبكات ومعلومات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة حاجتها لفني حاسب آلي وشبكات ومعلومات، كالتالي:

المهارات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف جيد في اللغة الإنجليزية.

- القدرة على حل المشكلات.

- أن يكون جيدا في مهارات التواصل الجيدة.

- القدرة على العمل في فريق.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على تقدير جيد.

المستندات المطلوبة

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادة الميلاد رقم قومي.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة.

- بطاقة الرقم القومي.

- 4 صور شخصية.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية.