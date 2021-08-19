تجهيز 6 معامل بجامعة حلوان لاستقبال طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 6 معامل للحاسب الآلى مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة فى تنسيق 2021-2022.

وقال رئيس جامعة حلوان: إن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هى المعمل المركزى بالجامعة، ومعمل في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

وأشار نجم إلى أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على أرواح وصحة وسلامة الطلاب وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.