السبت.. أهالي أسيوط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد العذراء بدرنكة

تحتفل محافظة اسيوط بعد غد السبت بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بدير درنكة، وسط إجراءات احترازية مشددة يشرف عليها الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء بدير درنكة، كما تنظم كشافة الكنيسة الاحتفالات من الداخل.

وترفع الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بخور قداسات ختام صوم العذراء، وتقام الليلة الختامية لموالد العذراء في العديد من الأديرة والكنائس التي تحمل اسمها وخاصة دير العذراء بجبل درنكة في محافظة أسيوط، وعدد من الأديرة والكنائس.

وتشهد الكنائس في هذا اليوم تشديدات أمنية مكثفة، وتتولى قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، ويتم منع انتظار السيارات أمام الكنائس والتنبيه على الأقباط بعدم التجمع أمام الكنائس عقب القداسات.

واتخذ القائمون على الديرعدة تدابير من شأنها انتهاء المولد دون حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات، وتم نشر وحدات إطفاء وأخرى طبية داخل الدير وخارجه طوال اليوم وحتى انتهاء الإحتفالات.

ويحرص آلاف الأقباط على حضور الليلة الختامية لمولد العذراء بجبل درنكة، ومشاهدة «دورة الأيقونة»، التي يتقدمها الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، وتبدأ من كنيسة المغارة ثم تطوف أرجاء الدير وسط ألحان وتسابيح شمامسة المطرانية.

بسبب مولد السيدة العذراء.. ارتفاع تعريفة الأجرة بأسيوط

وفي سياق آخر تشهد محافظة أسيوط، أزمة في وسائل المواصلات وارتفاع في تعريفة الأجرة بجميع مراكز المحافظة، للضعف، بسبب الاحتفالات بالمولد بداية من شهر أغسطس والتي تستمر حتى 22 أغسطس.