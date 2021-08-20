أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 20-8-2021 مقابل الجنيه

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات في مختلف البنوك سواء كانت حكومية أو خاصة، واستقرت الأسعار ببعض البنوك وارتفعت في أخرى، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر صرف الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وأخيرا سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، و18.27 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، في البنك التجاري الدولي، نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.48 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.43 للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.