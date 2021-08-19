الثقافة: 1174 نشاطا في 106 قرية بـ7 محافظات ضمن خطة «حياة كريمة»

أعلنت الفنانة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خطة المرحلة الثانية لمشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتتضمن 1174 نشاطا في 106 قرية بـ7 محافظات وتستمر حتى فبراير 2022.

وقالت عبد الدايم، إن التنمية الشاملة التى تهدف لها المبادرة الرئاسية حياة كريمة يواكبها مسار تنويرى يسعى لتطوير الوعي الجمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة، مضيفة: «أن المشاركة في المبادرة يعد أحد أشكال تنفيذ استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الابداعى للدولة إلى كافة أنحاء الوطن.

وأوضحت: أن الفعاليات المستهدف تنفيذها تخاطب جميع الشرائح العمرية والاجتماعية وتتضمن عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار وعروض مسرحية إلى جانب ورش فنية وأدبية وفكرية وأنشطة لاكتشاف المواهب وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية.

عبد الدايم: التنمية الشاملة فى «حياة كريمة» يواكبها مسار تنويرى

يشار إلى أن خطة المرحلة الثانية لمشاركة وزارة الثقافة فى مبادرة «حياة كريمة»، انطلقت خلال أغسطس الجارى وتمتد حتى فبراير المقبل وتتضمن تقديم فعاليات متنوعة في 7 محافظات هي «أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة»، بواقع 106 قرية ومراكزهم.

وانضم مشروع المسارح المتنقلة إلى المبادرة، حيث تم من خلالها تنفيذ 66 نشاطا ثقافيا ما بين ورش أدبية وفنية وعروض مسرحية ومعارض تشكيلية وندوات تثقيفية في 3 محافظات هي «البحيرة ، أسيوط وأسوان»، حيث وصلت الفعاليات إلى 6 قرى بواقع 4 قرى بمحافظة البحيرة، وقرية بأسيوط وأخرى بأسوان وبلغ عدد المستفيدين بهذه القرى نحو 6000 مستفيد، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية على الحرف التراثية وتقديم الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة بالقرى المختارة.

وتم تزويد مكتبات المدارس ومراكز الشباب المتواجدة في القرى المستهدفة بالإصدارت المختلفة والمتنوعة لوزارة الثقافة ذات الموضوعات التى تعمل على التنوير ومجابهة التعصب وذلك بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأنه من مستهدفات المشاركة تنفيذ مشروع «كشك الكتاب»، والذي يهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة وإصدارات دور النشر الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصرين لأبناء القرى بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي يتم الاتفاق معها لتحديد أماكن وعدد الأكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية بالتعاون مع وزارات الداخلية، الدفاع، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل والتنمية المحلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.