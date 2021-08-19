ضبط متهمين بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم استثمارها

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التابعة لـ وزارة الداخلية، أنّ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، وعضو منتدب بذات الشركة، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، متهمان بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما، مقابل أرباح سنوية، ولم يلتزما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها 4 ملايين و980 ألفا و500 جنيه

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لـ8 من المجنى عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها 4 ملايين و980 ألفا و500 جنيه.

ضبط سيارة ملاكي أقرا بشرائها من متحصلات وقائع النصب

وبإرشاد أحد المتهمين جرى ضبط سيارة ملاكي أقرا بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.