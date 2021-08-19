بـ«الكنز المقدس».. اليابان تكرّم مهندسا مصريا عمل 37 عاما فى سفارتها بجنيف

نظمت سفارة اليابان في جنيف بسويسرا، احتفالية شهدت تكريم المهندس محمد بيبرس من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، من قبل السفير إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة نيابة عن امبراطور اليابان، بمنحه وسام الكنز المقدس ذي الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان امبراطورا ودولة، وذلك نظرا لتفانيه على مدى 37 عاما فترة عمله بالسفارة، وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.

السفير الياباني يشيد بدور المهندس بيبرس

وأشاد السفير الياباني بدور المهندس بيبرس طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.

من جانبه، وجّه المهندس محمد بيبرس، كلمة شكر لامبراطور اليابان وسفيرها إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة، على التكريم المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسه، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور.

حضر الحفل أسرة بيبرس ودبلوماسيون يابانيون

حضر حفل التكريم أسرة المهندس محمد بيبرس وعدد من الدبلوماسيين اليابانيين ولفيف من أبناء الجالية المصرية في جنيف، منهم رئيس جمعية المصريين في سويسرا محمود عبدالنبي فضل، وأعضاء من الجمعية والجالية المصرية، وهم: فريد موسى، جمال حماد، نور نعمة الله، محمد شعبان، أسامة صبري، سيد محيي، جمعة زيدان، ومرسي الشيخ.

وفي ختام الحفل، قدّم أبناء الجالية المصرية في جنيف إلى المهندس محمد بيبرس، وأفراد عائلته خالص وأرق التهاني بهذه المناسبة السعيدة التي هي فخر لكل المصريين.