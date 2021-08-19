3170 مشروعا للشباب بتكلفة 655 مليون جنيه في بني سويف

قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، بلغ عددها 3170 مشروعا بقيمة 655 مليون و336 ألف جنيه، وفرت 4361 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 يوليو 2021.

محافظ بني سويف: مشروعك يستهدف غير الموظفين وبخاصة الشباب

و أكد محافظ بني سويف، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة عدد من البنوك الوطنية وهي بنوك: «مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعي، الإسكان، الإسكندرية»، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غيرالموظفين، وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

«غنيم»: مبادرة مشروعك عززت جهود المحافظة في تشجيع الشباب على المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأشار «غنيم»، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقبال على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

محافظ بني سويف يناقش تقرير «مشروعك» بالمحافظة

وناقش محافظ بني سويف، التقرير الذي أعدته نهى محمد مدير «مشروعك»، على مستوى المحافظة، وأشارت خلاله إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، حيث أشارت إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.