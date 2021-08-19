ضبط 9725 شخصا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، عن الآتي:

ضبط 9725 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9671 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصًا، لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 849 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 233 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة».. بإجمالي مضبوطات 1401 أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.