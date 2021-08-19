تركيب أعمدة إنارة بطول الطريق الدائري بشرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في المدينة، ورافقه في الجولة اللواء محمود السولية، رئيس المدينة.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء طرق مخصص لسيارات البث المباشر، ومعلق الميدان والإسعاف وعناصر التأمين بمضمار الهجن الدولي.

رفع كفاءة الطريق المستخدم للأفراد حاملي وسائل التحكم للسيطرة على الهجن

وقال المحافظ، إن الطريق طوله 6 كيلو مترات، وعرضه 5 أمتار، وجاري رفع كفاءة الطريق المستخدم للأفراد حاملي وسائل التحكم للسيطرة على الهجن خلال السباقات، بطول 6 كليو مترات، وعرض 25 مترًا، فضلًا عن زراعة أعمدة إضاءة ليلية بطول طريق السباق، ودلك بالجهود الذاتية، ودون تحمل الدولة أي تكاليف مادية.

كما تابع المحافظ أعمال البنية التحتية والرصف والإنارة بالطريق الدائري بشرم الشيخ، وأوضح أنه جاري التشطيبات النهائية لمشروع تطوير الطريق الدائري، والذي تضمن رصف ورفع كفاءة وتوسعة وإنارة بطول 24 كيلو مترًا، وتركيب أعمدة «هاى مات» بطول الطريق بارتفاع 20 مترًا، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ بالطريق تجاوزت 80% من المستهدف تحقيقه.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ من أولى المدن شرق القناة التي جرى فيها تركيب نظام إنارة «هاي مات».

استكمال الأعمال النهائية لمشروع كوبري الملك سلمان العلوي

وشملت الجولة تفقد اللواء الأعمال النهائية لمشروع كوبري الملك سلمان العلوي، والممتد بطول 750 مترًا، لربط طريق السلام بالطريق الدائري.

وقال المحافظ، إن الكوبري سيعمل على تسهيل الحركة المرورية لطريق الملك سلمان والمدينة الشبابية والصالة المغطاة وقاطني منطقة الرويسات، لافتًا إلى أنه جارٍ تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والجانبية المؤدية إلى الكوبري .