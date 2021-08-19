«اطلع شرم الشيخ بـ800 جنيه».. تفاصيل رحلات اعرف بلدك

يرغب العديد من الأشخاص في الذهاب إلى الشواطئ، وقضاء عطلة نهاية العام في المدن الساحلية، لكن أسعار المصايف المرتفعة، قد تعيقهم عن ذلك، لذا أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بعض الرحلات لبعض المدن الساحلية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن برنامج رحلات اعرف بلدك.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انطلاق 3 أفواج شبابية إلى مدينة شرم الشيخ بواقع 45 شاب وفتاة بكل محافظة من محافظات «الإسكندرية، المنيا، قنا» خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس الجاري.

تفاصيل رحلة شرم الشيخ

وأعلنت الوزارة، شروط الاشتراك ورابط التسجيل الإلكتروني بالبرنامج من خلال الضغط هنا.

- مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليالي.

- رسم الاشتراك: 800 جنيه من كل مشارك.

- التجمع من أمام مديريات الشباب والرياضة.

- المرحلة السنية: من 18- 40 ويمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر.

- استقبال الرحلات على وجبة الغذاء.

الحجز للرحلة لمن يرغب المشاركة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة (بوابة مصر للشباب والرياضة).

يقوم الشاب بتسجيل بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني (بوابة مصر للشباب والرياضة).

ثم يتوجه لمديرية الشباب والرياضة طبقا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي ويقوم بتسديد قيمة الاشتراك "بإدارة الشباب بالمديرية" ( علما بأن الأولوية بأسبقية الدفع وليس التسجيل).

يمنع التبديل نهائيا، أو استرداد المبلغ.

في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المسجلة يتم ترحيل المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- الإقامة والإعاشة بفندق تيوليب إن شرم الشيخ.

-الانتقالات ذهاباً وعودة (أتوبيسات مكيفة حديثة).

يتحمل المشاركين قيمة البرنامج السياحي.

رحلات رأس البر

التسجيل من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة من خلال الرابط أعلاه، ثم يتوجه لمديرية الشباب والرياضة طبقا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي ويقوم بتسديد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة "إدارة الشباب".

- يمنع التبديل نهائياً، أو استرداد المبلغ.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يتم ترحيل المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

وتطون الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر.

- الانتقالات ذهابا وعودة (أتوبيسات مكيفة حديثة).