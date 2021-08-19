مدارس الغربية تشارك في المهرجان الثالث للفنون المسرحية (صور)

شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، في فعاليات الحفل الختامي للمهرجان الثالث للفنون المسرحية لطلاب المدارس بكل مراحلها على مستوى الجمهورية، حسب معايير سن الطلاب والطالبات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص خلال الفترة الجارية.

جاء ذلك بدعوة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحضور الحفل، والذي تم على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حيث نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة، على مستوي كافة مديريات الجمهورية خلال الأسابيع الماضية تلبية لرغبات أولياء أمور الطلاب والطالبات.

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الجدير بالذكر، أن الغربية فازت بجائزة أحسن ممثلة بالمهرجان للطالبة ياسمين خالد الديب، بمدرسة «كوين اوف بيس» الخاصة، بإدارة غرب المحلة، كما حصلت المحافظة أيضاً على جائزة المركز الثالث لنفس المدرسة عن العرض المسرحي «سر الكتاب المدفون».

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ورافق وكيل الوزارة خلال فعاليات ختام المهرجان، السيد إبراهيم العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف عوض منصور، موجه العام للتربية المسرحية بالمديرية، وخالد عبد الهادي النموري، موجه المسرح بإدارة غرب المحلة، والدكتور وائل أحمد البيلي مدير مدرسة «كوين اوف بيس» الخاصة بغرب المحلة.