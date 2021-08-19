مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2021 لموظفي الدولة

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 يوم الثلاثاء 21 سبتمبر المقبل، لأكثر من 4 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة والحكومات والهيئات التابعة لها، ويجرى الصرف على 3 مراحل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويترقب الموظفون والعاملون بالدولة، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، وفقًا لجدول محدد من وزارة المالية، كالآتي:

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

يبدأ صرف المرتبات الخاصة بشهر سبتمبر المقبل في وزارات: «الصحة، التضامن الاجتماعى، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، البيئة السياحة، البترول، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب».

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

وفي اليوم التالي يجرى صرف المرتبات للعاملين بوزارات: «التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولى، والجهات التابعة لهم والقضاء، النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة».

الخميس 23 سبتمبر2021

ويجرى في اليوم الثالث صرفات مرتبات الموظفين والعامليت بوزارات «التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجهورية، وباقى الجهات والهيئات التابعة لها».

26 و27 سبتمبر للمتخلفين عن الصرف

وفي حالة تخلف أحد عن صرف مرتبه في الأيام المحددة وفقًا للوزارة التابع لها والتي جرى ذكرها أعلى التقرير، حددت وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 26 و 27 سبتمبر 2021، للمتخلفين عن صرف مرتباتهم في الموعد المحدد، وفقًا للجدول والأيام المعلنة المقررة لجميع الموظفين والعاملين في الوزارات.

وكان اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس، هو آخر أيام صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين والعاملين بالدولة.