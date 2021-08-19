مواطنون: الخدمات أصبحت أسهل بعد تحويلها إلى إلكترونية

تقدم الحكومة المصرية العديد من الخدمات الإلكترونية التى تستهدف التسهيل على المواطنين، خاصة الخدمات الأساسية التى لا غنى عنها فى حياتهم اليومية.

وتعتبر الخدمات الحكومية الرقمية البديل العصرى للخدمات العادية وتقديمها بطرق إلكترونية حديثة وأسهل ويمكن الحصول عليها من أى مكان بخلاف الخدمات التقليدية التى يتم تقديمها بشكل مباشر فى الهيئات الحكومية داخل أماكن محددة.

وقال مينا عادل، صاحب محل بقالة، إن الخدمات الإلكترونية والرقمية التى تقدمها الدولة أسهمت بشكل كبير فى تسهيل إجراءات استخراج السجل التجارى.

وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن الخدمات المقدمة إلكترونياً أسهمت بشكل كبير فى تسهيل الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين فى عدة قطاعات مثل الشهر العقارى وتراخيص المركبات وخدمات استخراج شهادات الميلاد وغيرها.

وتقدم «بوابة مصر الرقمية» 49 خدمة حكومية فى 8 مجالات مختلفة، وذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الخدمات الرقمية، التى تمكن المواطنين من الاستفادة من خدماتها إلكترونياً. وتقدم «البوابة» خدمات فى مجالات خدمات وزارة التموين مثل تفعيل بطاقة تموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، وإصدار بطاقة جديدة، والنقل من محافظة إلى أخرى، والفصل الاجتماعى، وضم الأفراد، والاستعلام عن الصرف، وطلب إضافة أفراد، وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالتموين.

وفى مجال ترخيص المركبات، تضم الخدمات التظلم على مخالفات رخص مركبات، وتجديد رخصة مركبة، وإصدار بدل فاقد رخصة.

وقال محمود على، أحد العاملين فى إحدى الشركات الخاصة بتوصيل المواطنين، إن خدمات تراخيص السيارة ودفع المخالفات وتجديد الرخص والاستعلام عن المخالفات بجانب التظلم عليها أيضاً أصبحت أسهل بعد أن باتت إلكترونية.

وأوضح أنه بسبب ظروف عمله يكون من الصعب عليه الذهاب للمصالح الحكومية والانتظار لفترة طويلة حتى يأتى دوره، ولكن بوابة الحكومة الرقمية أسهمت بشكل كبير فى تسهيل الحصول على كل هذه الخدمات بشكل سهل وسريع إلكترونياً دون الذهاب والانتظار لفترة طويلة. وأبدى «على» رغبته فى زيادة أعداد الخدمات المقدمة إلكترونياً لتشمل الخدمات الحكومية والعامة.