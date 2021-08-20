شروط وطريقة التقديم للالتحاق بالمنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية، بالشراكة مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ويأتى التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار تنفيذ عدد من برامج إعداد قادة المستقبل، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأهيل المستمر للشباب واستثمار طاقاتهم وتوجيهها لما يعزز قدراتهم على النهوض بمصر.

وفى سطور تستعرض «الوطن» تفاصيل المنحة وشروطها وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شروط المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية

ويشترط للالتحاق بالتسجيل في المنحة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

- أن يكون عمره بين 20 حتى 45 عام.

- أن يكون عضو بأحد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

- ألا يكون قد سبق له الاستفادة من المنحة في الأعوام السابقة.

وتعد تكلفة البرنامج 1000 جنيه يتحمل المشارك فقط مبلغ 200 جنيه، بينما تتحمل وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية باقي التكلفة.

تفاصيل المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية

- يتم تنفيذ التدريب على مدار 4 أيام تدريبية من الأحد إلى الأربعاء بواقع 4 ساعات يومية في مواعيد صباحية ومسائية وبإجمالي 20 ساعة تدريبية، بينما لا يوفر البرنامج إقامة للمشاركين.

- يتم تنفيذ التدريب بمقر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرع رمسيس وعنوانها أمام نقابة المحامين ش رمسيس- وسط البلد - القاهرة.

- يمكن التقدم للاشتراك من خلال هذا الرابط أو من خلال «QR code» المرفق بالاعلان.

- التسجيل يكون مرة واحدة وفي برنامج واحد فقط لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة والحاقا لذلك مميزات الاشتراك في المنحة:

- يقوم على تنفيذها جهتان حكوميتان، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

- يتم تنظيم حفل تخرج مجمع يتم دعوة عدد من الشخصيات العامة لحضوره لتسليم الشهادات.