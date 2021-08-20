تفاصيل أكبر ضبطية لمياه معدنية مجهولة المصدر في شرم الشيخ

تعتمد مدينة شرم الشيخ منذ نشأتها علي المياه المعدنية في الشرب، ومنذ 30 عاما كانت سيارات المياه تنقل مياه من الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء إلى شرم الشيخ، يستخدمها العاملون في القطاع السياحي والحكومي لأنها رخيصة بالمقارنة بأسعار زجاجات المياه المعدنية.

وطالما اعتمدت الفنادق والمنشآت السياحية في الشرب على المياه المعدنية التي يجري شرائها من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، ومع اتساع مدينة شرم الشيخ وكثرة عدد الفنادق ازداد الطلب على شراء المياه المعدنية خاصة في فصل الصيف الحار.

المياه المعدنية.. محطات تحلية شرم الشيخ لم تقض على ظاهرة شراء المياه المعدنية

فنادق ومنتجعات شرم الشيخ تعتمد في الاستخدام اليومي علي المياه المحلاة من البحر، وبعض الفنادق لديها محطات تحلية خاصة والبعض الآخر يعتمد على المياه المحلاة التي تنتجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء أو تشتري من السيارات.

وفي إطار جهود التنمية ، أنشأت الدولة محطتي تحلية عملاقة في شرم الشيخ لسد العجز المائي وتوفير مياه شرب صالحة للمواطنين وآخر تلك المحطات التي جرى افتتاحها محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3 يومياً، لخدمة 20 ألف نسمة، بتكلفة 210 ملايين جنيه، وجار إجراء تجارب التشغيل، وجار البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة بطاقة 6 آلاف م3 / يوم.

حل أزمة مياه الشرب بمدينة شرم الشيخ نهائيًا

المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أكدت أنه جري حل أزمة مياه الشرب بمدينة شرم الشيخ نهائيًا، من خلال ضخ المياه للوحدات السكنية على مدار 24 ساعة، مثل مدينة طور سيناء، وأضافت أنه جرى إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر إحداهما تعمل بطاقة 30 ألف م3 يوميًا والأخرى بطاقة 12 ألف م3 يومي، بإجمالي 42 ألف م3 يومي، ضمن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيرة إلى أن منظومة المياه بمدينة شرم الشيخ، تعتمد على تغذية المناطق والأحياء السكنية الجديدة والقديمة والإدارية فقط، وليست منوطة بتغذية الفنادق والمنتجعات السياحية والمنشآت التي تتبع القطاع الخاص.

المياه المعدنية.. تموين جنوب سيناء تضبط ٥٠ ألف لتر مياه معدنية مجهولة المصدر

وضمن جهود الرقابة شن مفتشو التموين حملة تموينية بمدينة شرم الشيخ أول أمس، أسفرت عن التحفظ على عدد 4910 قارورة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن، و تزن كل قارورة من 7 إلى 11 لترا، بإجمالي نحو 49600 لتر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملات مستمرة بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحي وزير التموين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المنظومة التموينية، داخل الأسواق والمحال التجارية ومستودعات الغاز والمخابز، لمنع الغش والتدليس.

وأوضح أن الحملة تمت تحت إشراف ورئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، بالاشتراك مع عبد الراضي رئيس جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء، وماجد عطية من الجهاز ومباحث التموين، وحضور أحمد محمود، و خالد الجوهري، ومحمود محمد سليمان، مفتشي الرقابة بالمديرية.

خطة لمراقبة الأسواق

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إلى أن مديرية التموين وضعت خطة لمراقبة الأسواق ومحلات تداول الأغذية على مدار العام، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والطب البيطري، للحد من الغش التجاري، ومنع استغلال التجار للمواطنين.

وأكد أنه جرى تحرير 852 محضرًا خلال 6 شهور، وبلغ عدد الحملات التي نفذتها المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، والطب البيطري نحو 30 حملة شاملة جميع الأسواق والمحال التجارية في عدد من مدن المحافظة.

وأوضح أن الحملات التي تجرى شنها في مدينة شرم الشيخ تمكنت من ضبط والتحفظ على 60 علبة شوكولاتة، 22 كرتونة جمبري، 468 كيلو أسماك متنوعة، 230 كيس ملح، 62 كيلو لحوم أحشاء، و أسطوانة بوتاجاز منزلي، و 65 كيلو دواجن وحمام، و 59 طبق من التمر، و 50 قاروصة سجائر مستوردة، 12 كيلو برجر، و 632 كيلو لحوم سوداني، و 239 كيلو مخلفات لحوم، و12 طن دقيق، و 46 كيلو لحوم مجمدة.

وتابع : «كما جرى ضبط والتحفظ على 3500 فرد سمان، و14 زجاجة منظفات، و52 قطعة رمان بلي، بالإضافة إلى مضبوطات جرى التصرف فيها، ومنها 361 علبة سجائر جرى تسليمها لمخازن النيابة، و 9 كيلو جبن رومي، و 44 كيلو دجاج، و 213 كيلو لحوم، و 35 كيلو كبدة، و 48 كيلو رومي».