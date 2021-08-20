المخرج الإيطالى بيترو مارسيلو يبدأ تصوير فيلمه الجديد «Scarlet»

بدأ المخرج الإيطالي بيترو مارسيلو، تصوير فيلم جديد بعنوان «Scarlet»، وهو دراما باللغة الفرنسية تدور أحداثه في شمال نورماندي، ومأخوذ عن رواية «Scarlet Sails» للكاتب ألكسندر جرين، حيث من المتوقع أن يتم عرض الفيلم في السينمات عام 2022.

وتدور أحداث الفيلم في الفترة ما بين الحربين العالميتين، ويتبع رحلة شابة والدها أرمل من قدامى المحاربين، تسعى جاهدة لإيجاد طريقها في الحياة، وتنسج دراما الفترة الملهمة عناصر موسيقية وخيالية، ويكتب مارسيلو السيناريو مع شريكه المعتاد في كتابة السيناريو موريزيو براوتشي، وكذلك مود أميلين، بمشاركة الروائية جينيفيف بريساك، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

فريق عمل فيلم «Scarlet»

ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة جولييت جوان، التي ستؤدي دور البطولة إلى جانب رافائيل تييري، بالإضافة إلى لويس جاريل ونويمي لفوفسكي، حيث جمع المخرج طاقمًا فرنسيًا إيطاليًا لهذا الفيلم، يضم المصور السينمائي ماركو جرازيابلينا، ومصممة الأزياء باسكالين شافان، ومصمم الديكور كريستيان مارتي، والملحن الموسيقي جابرييل يارد.

ويعد الفيلم أول عمل روائي طويل لمارسيلو منذ فيلم «Martin Eden» الذي قدمه في عام 2019، وهو مقتبس من رواية جاك لندن، ونافس الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي وفاز بجائزة أفضل ممثل للوكا مارينيللي الذي تم ترشيحه أيضًا لجائزة جولدن جلوب.

في وقت سابق من هذا العام، قدم مارسيلو الفيلم الوثائقي «فوتورا»، الذي شارك في إخراجه مع زملائه المخرجين الإيطاليين أليس روهرواتشر وفرانشيسكو مونزي، في مهرجان كان، حيث قدم الفيلم الوثائقي صورة لكيفية نظر المراهقين في إيطاليا إلى المستقبل.

وشارك في إنتاج فيلم «Scarlet» شركة «Match Factory» في ألمانيا، و «Arte»، و«RaïCinema»، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، بينما حصلت شركة «Orange Studio» على حقوق البيع الدولية للفيلم الذي سيتم توزيعه في فرنسا بواسطة «Le Pacte».