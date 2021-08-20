بنك مصر يحذر عملاءه من «النصب».. ومواطنة: سحب 200 ألف دون علمى «فيديو»

أرسل بنك مصر تحذيرا لعملائه، اليوم الجمعة، من التعرض لمكالمات احتيالية، وذلك بعدما كثرت عملية النصب واختراق حسابات العملاء، وآخرها ما كشفته سيدة بمحافظة المنيا والتى أفادت بأن حسابها البنكي تعرض للاختراق والنصب، حيث تم سحب 200 ألف جنيه من حسابها دون علمها، وعرضت صورة من حساب بنكي يحمل اسم «منال»، وطالبت البنك المركزي بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة قائلة: «أشيل فلوسي فين، فلوسنا بتتسرق وهي في البنك» على حد زعمها.

اختراق الحساب البنكي

وأرسل بنك مصر رسائل نصية لعملائه قال فيها: «عميلنا العزيز، يرجى الحذر من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردك من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي بنك مصر أو أي من الجهات الحكومية ويطلبون تزويدهم بمعلوماتك الشخصية أو البنكية، يرجى ابلاغنا فوراً في حال حدوث ذلك بالاتصال على الرقم 19888».

وبشأن اختراق الحساب البنكي قامت السيدة بتصوير فيديو تم بثه على موقع اليوتيوب بعنوان «تحذير لكل شعب مصر، هكر البنوك، البنك المركزى» شرحت فيه ما تعرضت له، موضحة أنها من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وأنها تمتلك حسابا في بنك مصر، وتلقت اتصالا هاتفيا من شخص ادعى أنه موظف بالبنك ويريد تحديث البيانات، وأنه سيتم ارسال كود على هاتفها الشخصي مكون من 4 أرقام، وأن عليها أن تبلغه بهذا الكود لكي يتم تحديث البيانات».

وأشارت السيدة إلى أنها تلقت رسالة بالفعل كما قال لها هذا الشخص، وأن الرسالة تحمل اسم «إدارة مراجعة البيانات بنك مصر» ثم فوجئت بأنه تم سحب مبالغ من حسابها عبر بطاقة ائتمان رغم أنها لا تمتلك بطاقة ائتمان من الأساس.

بنك مصر

وأضافت أيضا أنها تلقت اتصالا من فرع بنك مصر في سمالوط بالمنيا يستوضح عما إذا كانت تلقت اتصالا هاتفيا من شخص يدعي أنه موظف بالبنك، فقالت لهم إنه قد حدث ذلك بالفعل، ليرد موظف البنك أن من اتصل بها «نصاب» وأن هناك العديد من الحالات قد تعرضت لعملية الاختراق والنصب، وهو ما أثار حفيظة السيدة التي تساءلت عن سبب عدم تحذير البنوك لعملائهم قبل تعرضهم للنصب.

وطالبت السيدة في الفيديو الذي بثه البنك المركزي بالتدخل وحماية أموال العملاء، موضحة أنها قامت هي وعدد من زملائها بتحرير شكوى في فرع البنك الرئيسي بالقاهرة فأوضحوا لها أن هناك حالات عديدة وقعت في القاهرة أيضا.