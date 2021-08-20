حظك اليوم برج الحمل السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الحنان المطلق وسعة الصدر والشهامة والوقوف إلى جوار كل من احتاجه، الإخلاص في كل مجالات حياته من أهم صفات رجل الحمل، فهو مخلص على المستوى العاطفي، ومخلص في عمله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اليوم مناسب لتنمية أعمال وللانفتاح والالتقاء بأشخاص يدعمونك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق وتعبر عن مشاعرك وعن نفسك بحرية، وتقترب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.