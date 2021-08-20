تنفيذ 89327 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 191 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156متهما، وذلك على النحو التالي:

13 بندقية آلية.

36 بندقية خرطوش.

15 طبنجة.

127 فرد محلي.

583 طلقة مختلفة الأعيرة.

20 خزينة متنوعة.

247 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام..

تنفيذ 89327 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

359 حكم جناية.

25624 حكم حبس جزئي.

4854 حكم حبس مستأنف.

46420 حكم غرامة.

12070 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهما، ارتكبوا 39 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 239 قضية مخدرات بإجمالي 246 متهما ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 34٫936 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 26٫998 كيلو جرام، وكذا ضبط 15 جراما بذور من ذات المخدر.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫572 كيلو جرام.

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 1,760 كيلو جرام.

كمية من مخدر الخشخاش وزنت 250 جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 48 جرام.

كمية من مخدر آيس وزنت 222 جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 503 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 558 جرام.

كيمة من مخدر الفودو وزنت 130 جرام.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 6 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرام.

عدد 68 أمبول مخدر.

5128 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط 38 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 33 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط 356 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 25093 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين

فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.