النشرة الأسبوعية للوظائف الحكومية.. جامعات وهيئات للمؤهلات العليا

يبحث الكثير من الخريجين عن الوظائف الشاغرة، وبشكل خاص الوظائف الحكومية، ما جعل عددًا من المؤسسات والهيئات الحكومية تعلن عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة على مدار الأسبوع الماضي، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية نشرة التوظيف الأسبوعية في عدد من الوظائف الحكومية، وفق ما تم إعلانه عبر بوابة الوظائف الحكومية، كالتالي:

وظائف جامعة الزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق عن حاجتها لوظائف شاغرة في عدد من الوظائف القيادية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

- بيان بالحالة الوظيفية معتمدًا وموضحًا به التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنيه والوظائف الإشرافيه التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والإجازات إن وجدت، وتقارير الكفاية للأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة.

- بيان تفصيلي عن إنجازات المتقدم للوظائف وإسهاماته معتمدًا من السلطة المختصة.

- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحًا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية، ومدى إجادته للغات الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ومدعمًا بالمستندات.

وعلى راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على أن تكون من 3 أصول و8 نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة، ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الإعلان أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل هندسي عال مناسب.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة معتمد موضحاً به التأهيل العلمى والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة، والخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم والدورات التدريبية.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- مقترح تطويري وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة، التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

- شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين.

- صحيفة الحالة الجنائية + عدد (6) صور شخصية مقاس 4X6 حديثة.

- تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل و 6 نسخ وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر.

وظائف معهد بحوث الإلكترونيات

أعلن معهد بحوث الإلكترونيات عن حاجته لشغل عدد من الوظائف، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

المستندات المطلوبة

- بيان الحالة الوظيفية للمتقدم موضحًا بها التأهيل العلمى معتمدًا للمؤهلات الأعلى وتقارير كفاية الأداء عن آخر 3 سنوات سابقة.

- بيان يفيد بأنه تم توقيع جزاءات من عدمه حتى وإن جرى محوها.

- عدد 7 صور شخصية مقاس 4x6 حديثة.

- عدد 7 نسخ من الأوراق المقدمة محفوظة داخل ملفات.