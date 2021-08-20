مستشفى خاص بالمنوفية يجري عملية «الزائدة» لمريض بدلا من دوالي الساقين

شهدت محافظة المنوفية واقعة غريبة، حيث حررت أسرة مواطن، محضرا في قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بقيام أحد المستشفيات الخاصة، بإجراء جراحة الزائدة الدودية، بدلا من إجراء جراحة «دوالي الساقين»، في واقعة أثارت غضب الأسرة، التي حررت محضرا في قسم الشرطة برقم 6863 لسنة 2021 إداري قسم شبين الكوم.

أسرة المريض: دخل يعمل الدوالي خرج شايل الزايدة

وأشارت أسرة المريض «ا.ص.ط»، إلى أنه دخل العمليات مصابا بدوالي الساقين، وبعد خروجه من العملية تبين إجراؤه عملية «الزائدة الدودية» بدلا من مريض آخر، وحاول الأطباء وإدارة المستشفى الخاص احتواء الأزمة مع أسرة المريض، ولكنهم قرروا التوجه إلى قسم الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة.

ورود محضر بالواقعة لمركز شرطة شبين الكوم

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بتحرير أسرة مريض محضرا، يتهم مستشفى خاصا في مدينة شبين الكوم، بإجراء عملية الزائدة بدلا من الدوالي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.