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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
11:57 م | الجمعة 20 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

من أكثر السمات والصفات التي تميز مولود برج الأسد شخصيته القوية والقيادية، يسعى دائما أن يكون في المناصب العالية، وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك وتجنب الصدام في محيطك.

حظك اليوم برج الأسد 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فلا تضن على شريك حياتك اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يوليو.

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