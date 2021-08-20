الأولى بالشعبة الأدبية: «مش حابة أدخل حاجة مش متفوقة فيها علميا»

قالت فريدة مؤمن المطري، الأولى أدبي على الثانوية العامة، إنها وأثناء دراستها بالصف الثالث الثانوي وقبيل امتحانات نصف العام التجريبية، قررت التحويل من الشعبة العلمية والتحقت بالشعبة الأدبية، حيث إنها علمت بعدم وجود شعبة خاصة بعلمي رياضة مؤخرا، «كنت من زمان بحب أدرس الرياضة والفيزياء، ومكنتش حابة أدخل في حاجة متفوقش فيها علميا، وكمان كل الكليات اللي كان نفسي ألتحق بيها كانت بالمجال الأدبي».

المطري: قررت التحول من علمي لأدبي قبل 3 أسابيع من امتحانات نصف العام التجريبية

وأضافت «المطري»، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أن والدها ووالدتها قد استقبلا قرارها بالتحويل من الشعبة العلمية إلى الشعبة الأدبية بهدوء ولم ينهراها على قرارها المباغت والغريب قبيل أقل من 3 أسابيع على امتحانات نصف العام التجريبية، «البيت كله كان بيحاول يحافظ على هدوئه قدامي لأنهم شايفني متوتره كده كده، والقرار ده قعدت أدرسه أسبوع».

المطري: «النظام الجديد هيحقق حاجة حلوة في المستقبل»

وأثنت على طريقة التعلم الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، قائلة: «النظام الجديد مش محتاج تضيع وقتك في الحفظ، والمفيد هو الاطلاع على كل الأسئلة قبل الامتحان، وبجد كانت تجربة مختلفة ومداركي فيها اتوسعت، والنظام الجديد هيحقق حاجة حلوة في المستقبل».

المطري: «اللي هيحفظ في النظام الجديد هيكون بيضيَّع وقته»

وأوضحت أن مصادر التعلم الرقمي كانت مفيدة جدا بالنسبة لها، حيث إنها وخلال العام الدراسي تعلمت الكثير من الأشياء بمجرد تصفحها على مواقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال خوضها للامتحانات التفاعلية الموجودة على المنصات والمواقع المختلفة، «النظام الجديد خرَّجنا من الصورة النمطية للمذاكرة اللي كانت تؤدى للملل، وفيه قدر كبير من المعلومات، واللي هيحفظ في النظام النظام الجديد هيكون بيضيع وقته».