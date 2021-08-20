تبدأ من 435 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ستروين C5 إير كروس 2022 في مصر

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، طُرح عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلية في فئات سعرية ومواصفات وتجهيزات مختلفة؛ ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «ستروين C5 إير كروس 2022».

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «سيتروين C5 إير كروس 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها حسب المعلن من الوكيل المحلي.

قائمة أسعار ومواصفات «سيتروين C5 إير كروس 2022»

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 435 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 555 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وأقصى عزم للدوران يصل إلى 240 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم /ساعة في غضون 9.4 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

-تأتي السيارة بأبعاد «4500 ملم طول، 2000 ملم عرض، 1600 ملم ارتفاع، و2730 ملم طول قاعدة العجلات».

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 580 لترا.

-تتوافر السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات (HSA)، جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة،شاشة لمسية قياس 8 بوصات، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل USB».