تفاصيل قرار الإمارات باستضافة 5 آلاف لاجئ أفغاني بعد طلب أمريكي

صدر قرار من دولة الإمارات باستضافة 5 آلاف مواطن تم إجلاؤهم من أفغانستان، وكانوا في طريقهم إلى دولة اخرى بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، حيث جاء قرار الإمارات بناءً على طلب من الولايات المتحدة، لتعلن أبو ظبي أنها ستستضيف الأفغان على أساس مؤقت، وبعد ذلك سوف يسافرون إلى دول أخرى.

ومن المقرر أن يسافر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد قرار الإمارات من العاصمة الأفغانية كابول على متن طائرات أمريكية في الأيام المقبلة إلى الدولة الخليجية.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية في أعقاب التسهيلات الأخيرة لدولة الإمارات لعشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك الدبلوماسيون وموظفو الدعم من مجموعة من الجنسيات المختلفة والمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الإمارات.

قرار الإمارات

وسهلت الإمارات إجلاء ما يقرب من 8500 من الرعايا الأجانب الذين يستخدمون طائراتها ومطاراتها من أفغانستان.

وقال سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن قرار الإمارات الأخير دليل على التزامها بتعزيز التعاون الدولي، لاسيما في أوقات الحاجة.

وقال الشامسي عن قرار الإمارات، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائمًا إلى حلول سلمية ومتعددة الأطراف، وتحرص على مواصلة عملها جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين لدفع الجهود لمساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت في ظل حالة عدم اليقين.

قرار الإمارات حول أفغانستان

ويأتي قرار الإمارات في ظل بقاء عشرات الآلاف في أفغانستان، حيث اضطرت الولايات المتحدة إلى التراجع عن فرض الرسوم البالغة 2000 دولار (1469 جنيهًا إسترلينيًا) لكل شخص جرى إجلاؤه من افغانستان حتى يوم الخميس.

وبشان قرار الإمارات، فلا يزال من غير الواضح بالضبط عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم، قبل الموعد النهائي المتفق عليه في 31 أغسطس، بعد سقوط أفغانستان في أيدي طالبان نهاية الأسبوع الماضي.