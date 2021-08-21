«بعد الحقنة بأيام».. أسر الأطفال المصابة بضمور العضلات: حالتهم اتحسنت

تحسن ملحوظ ظهر على الأطفال المصابة بضمور العضلات الشوكية بعد أيام من تلقيهم حقنة العلاج، ضمن المبادرة الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعلاج الأطفال المصابة على نفقة الدولة، خاصة وأن ثمن الحقنة الواحدة يتعدى 2.1 مليون دولار، ما يعيق علاجهم من المرض الذي يهدد حياتهم عند أعمار صغيرة.

واختلفت أشكال التحسن التدريجي للأطفال المصابة بضمور العضلات الشوكية، بعد أيام من تلقيهم الحقنة، بحسب ما ذكره أسرهم في حديثهم مع «الوطن».

والدة «أحمد»: «البلع اتحسن وبقى يعمل حمام أسهل»

ومن بين الأطفال التي ظهر عليها التحسن بعد تلقيها حقنة ضمور العضلات، أحمد أشرف سعد، من كفر الشيخ، البالغ من العمر عامًا ونصف؛ إذ تلقى الجرعة في مستشفى عين شمس الجامعي، في 12 أغسطس الجاري، ومن بعدها بدأت والدته تلحظ عليه التحسن التدريجي، بداية من سهولة بلعه للطعام والعلاج مقارنة بالسابق: «مبقاش يشرق زي الأول»، الأمر الذي أراح نفسية الأم.

وامتد تحسن حالة «أحمد» إلى سهولة الإخراج مقارنة بما قبل الحقنة: «بقى يعمل حمام بسهولة»، بحسب والدته «نورا»، لافتة إلى أن الأطباء أخبروها بأن التحسن الكبير في العضلات يبدأ من 4 لـ6 أشهر، ولذلك يستمر الرضيع في المتابعة معهم طوال هذه المدة للاطمئنان عليهم: «هتطمن أكتر لما أشوفه واقف على رجله».

«مريم» عادت تصلب رأسها بعد الحقنة

أما مريم جودة إبراهيم، صاحبة العام وشهرين، تلقت حقنة ضمور العضلات في مستشفى معهد ناصر، الخميس 5 أغسطس الجاري، بد التحسن عليها في مسك الأشياء بيدها: «بقت تمسك الحاجة كويس»، فضلا عن صلبها لرأسها لفترات أطول عن السابق، وفرد قدميها.

التحاليل الأسبوعية لـ«مريم» أفادت بتحسن حالتها؛ إذ تلتزم الرضيعة بعلاجات للحفاظ على صحتها، خلال متابعتها مع أطباء العلاج الطبيعي والأطفال والأعصاب، بحسب الأم: «بحمد ربنا ومبقتش قلقانة عليها زي الأول».

والد «مصطفى»: «لسانه بقى ينطق وبيعملنا باي»

والطفل مصطفى محمود أحمد، متلقي حقنة ضمور العضلات منذ أسبوع، بدأ التحسن يظهر عليه متمثلا في حركة خفيفة باليدين والقدمين، بحسب حديث والده: «لسانه بقى ينطق وبيعملنا باي»، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إغاثته للأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكية.