مليون دولار غرامة المخالفين على متن الرحلات الأمريكية في 2021

ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية في الويات المتحدة، أن الغرامات المفروضة على الأشخاص المشاغبين الذين يسافرون على متن رحلات جوية بلغت أكثر من مليون دولار في عام 2021، وذلك في ظل أزمة كورونا، وفقا لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية.

وكانت أعلى غرامة قدرها 45 ألف دولار فرضت على مسافر ألقى أشياء وأمتعة على مسافرين آخرين، ورفض الالتزام بإرشادات السلامة في أثناء الطيران، ولمس مضيفة طيران بشكل غير لائق، وتسبب الحادث برمته في مايو الماضي، في هبوط اضطراري.

وفرضت غرامة أخرى قدرها 42 ألف دولار على راكب رفض ارتداء قناع الوجه، على متن رحلة طيران في مايو المضي، كما لمس مسافر آخر دون إذنه وهدد بإيذاء الآخرين، ما أدى إلى هبوط اضطراري؛ إذ أخرج الشخص من الرحلة من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية.

وتعد الغرامات والاعتقالات القانونية على متن الطائرة، جزء من «سياسة عدم التسامح»، التي تتبعها إدارة الطيران الفيدرالية، وسنت في يناير من هذا العام، وفقا لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية.

تفشي كورونا

وقال ستيف ديكسون، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، في مارس 2020: «لقد قررت تمديد سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الركاب التي تتبعها إدارة الطيران الفيدرالية، حيث نواصل بذل كل ما في وسعنا لمواجهة وباء كورونا»، مضيفا: «عدد الحالات التي نراها لا يزال مرتفعًا للغاية ويخبرنا أنه لا يزال يلزم اتخاذ إجراء عاجل لحد من تفشي الوباء».

لا تستطيع إدارة الطيران الفيدرالية القبض على أي شخص لكنها تعمل بشكل وثيق مع شركاء إنفاذ القانون والأمن القومي في المطارات.

وقالت سارة نيلسون، رئيسة رابطة مضيفات الطيران «AFA» في بيان، هذا الأسبوع: «لدينا مسؤولية في مجال الطيران للحفاظ على سلامة الجميع، ونقوم بدورنا في إنهاء الوباء بدلا من المساعدة في استمراره».