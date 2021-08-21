وسط إشراف قضائي.. فوز إيهاب فوده برئاسة نادي الحوار بالمنصورة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، نتائج الانتخابات التي أجريت أمس.

وبلغت نسبة حضور أعضاء الجمعية العمومية خلال الجمعية العمومية بلغت 4432 عضوا، من إجمالي 24382 عضوا عاملًا لهم حق التصويت، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 3915، والأصوات الباطلة 517 صوتا.

إيهاب فودة رئيسا لنادي الحوار للمرة الثانية

وفاز في الانتخابات للمرة الثانية المرشح إيهاب صفوت فودة بمنصب الرئيس بعد حصوله على 3768 صوتا، بينما حصل منافسه الوحيد صلاح الدين محمد، على 146 صوتا فقط.

الفائزون بمقاعد العضوية في انتخابات نادي الحوار

وفي مقعد العضوية تحت السن، تنافس عليها ثلاثة مرشحين وهم بهاء حسين، عبدالحميد عادل، وليد محمد طه، وفاز بها كلا من بهاء حسين بعد حصوله على 3350 صوتا، ووليد محمد طه بعد حصوله على 3396 صوتا، بينما حصل عبد الحميد عادل على 88 صوتا فقط.

وأجريت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وكذلك تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية، وانتهت عملية التصويت في تمام الساعة السابعة مساء وبدأت بعدها عملية الفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

وحضر عملية التصويت في الانتخابات كل من: علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشؤون الشباب، والدكتور أحمد الفرارجي، مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، والدكتور شريف سليمان مدير عام إدارة غرب، والدكتور أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة للرياضة، والدكتور محمد الخميسي المدير التنفيذي لنادي الحوار للألعاب الرياضية.

يذكر أنه فاز بالتزكية بمقاعد مجلس الإدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، كلا من محاسب السيد حمد التهامي بمنصب نائب الرئيس والدكتور أحمد الزحاف أمين الصندوق وفي منصب العضوية محمد المعداوي ومحمود فوزي وعبد الحميد عسكر ودكتور حسام الهلالي ودكتور أحمد البيومي.