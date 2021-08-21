مطار الملك محمد بن عبدالعزيز بالمدينة يستقبل طلائع المعتمرين «صور»

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الجمعة، وصول أولى طلائع المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، ونشرت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورا أظهرت حفاوة الاستقبال للمعتمرين.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أعلنت مساء أمس الجمعة، أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أنهت إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج الرياض لأداء مناسك العمرة.

«واس»: إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية

وأضافت «واس»، أنه جرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية.

بدوره، نشر الحساب الرسمي لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورا للمعتمرين، في أثناء وصولهم المطار، وقال في تعليق: «بعد طول انتظار وبلهفة المشتاق مطارالمدينة يستقبل أول رحلة لمعتمري عام 1443 قادمة من بغداد في جو تملؤه البهجة والفرح نعود بكل الحب والفخر لخدمة ضيوف الرحمن دائمًا وابدا».

وتأسس مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في عام 1950، بينما تأسس الآخر «الجديد»، عام 2015، وتبلغ الطاقة الاستعابية للمسافرين 4800000 مسافر.

وأمس الأول الخميس، أدى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مناسك العمرة، وكان في استقبال المسؤول الموريتاني لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي، والقوة الخاصة لأمن الأول.