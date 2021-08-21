خلال 72 ساعة.. مصرع شخصين وإصابة 12 بينهم سيدة في مشاجرات بالصعيد

شهدت محافظات الصعيد، نشوب عدة مشاجرات متنوعة خلال 72 ساعة الماضية، كان أكثرها في محافظات قنا وأسيوط وسوهاج، وذلك بسبب خلافات الجيرة، أو الخلاف على قطعة أرض، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين بينهم مصابين في حالة حرجة.

وكانت أكثر الجرائم بشاعة إشعال زوج النيران في زوجته، لخلافات بينهما، ومقتل أب وابنه في مشاجرة وإصابة نجل أخيه بإصابات خطيرة.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز المشاجرات التي نشبت خلال 72 ساعة المُنقضية.

إصابة شاب في مشاجرة مع أبناء عمه بسوهاج

أُصيب شخص بإصابات خطيرة إثر طعنه باستخدام سلاح أبيض، على يد 3 أشقاء من أبناء عمه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وكانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغاً بنشوب مشاجرة في قرية «فزارة»، التابعة لجهينة الغربية بدائرة مركز جهينة، وتم الدفع برجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، ونُقل المصاب وهو في حالة حرجة لمستشفى سوهاج الجامعي لعلاجه، كما ضُبط المتهمون، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة إثر خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تسببت مُشاجرة باستخدام الأسلحة والشوم والعصي، في إصابة 7 أشخاص بسبب خلافات الجيرة في مركز طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، ونجحت قوات الشرطة في السيطرة على الطرفين والقبض على طرفي المشاجرة، كما تم نقل المُصابين لمستشفى طهطا العام للعلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة بمركز طهطا التابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث بدائرة المركز إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على المُشاجرة واعترفوا بالتعدي على بعضهما بسبب خلافات الجيرة.

مصرع أب ونجله وإصابة ابن أخيه في مشاجرة بأسيوط

لقي أب ونجله مصرعهما، فيما أُصيب ابن شقيقه بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين إثر خلاف على قطعة أرض زراعية في قرية النخيلة، التابعة لمركز أبو تيج، بمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي.

وتلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد ورود تلقي غرفة النجدة بلاغًا، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية النخيلة التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع كلًا من جابر درويش عبد الحافظ، ونجله، فضلًا عن إصابة ابن أخيه، وجميعهم من أبناء عائلة «عليان» بالقرية، وتحرر المحضر اللازم، أُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

زوج يُشعل النار في زوجته بسفاجا

حادث مأساوي شهدته مدينة سفاجا، حيث قام أحد الأشخاص بإشعال النار في زوجته بسبب نشوب مشاجرة بينهما، ونُقلت الزوجة إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة سفاجا إخطارًا، يفيد باستقبال سيدة في العقد الرابع من عمرها، مُصابة بعدة حروق، حيث أجريت لها الإسعافات الأولية، وما زالت حالتها تحت الملاحظة حتى الآن، ونجحت قوات الأمن في ضبط الزوج «ع.ا».

لخلاف على منزل.. إصابة شخصين بطلقات نارية في أسيوط

أُصيب شخصان بطلقات نارية، جراء مشاجرة نشبت بإستخدام الأسلحة النارية بين عائلتين بمحافظة أسيوط، نتيجة خلاف على منزل في قرية المعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب بالمحافظة.

وتلقت مديرية الأمن بلاغًا، من مركز شرطة أبنوب بأسيوط، يُفيد بورود إخطارًا لغرفة عمليات النجدة من قبل الأهالى عن اندلاع مشاجرة باستخدام الأعيرة النارية بين عائلتين بقرية المعابدة الغربية، التابعة لدائرة المركز.

نتج عن المشاجرة إصابة كلاً من «رمضان أحمد عطية»، 25 سنة، مصاب بطلق ناري في القدم، و«وليد كامل محمد عبد المالك»، 17 سنة، مُصاب بطلق ناري بالظهر.