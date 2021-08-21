مصادر: تحديد عدد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة 2021 نهاية الأسبوع

يجتمع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم بالإسكندرية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتعليم الجامعي والجامعات، وكذلك مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات وكذلك متعابعة عمل اللجنة العليا للتنسيق 2021، المقرر أن تنعقد خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأعداد المقرر قبولها بالقطاعات المختلفة والتي من أبرزها مناقشة عدد المقبولين بكليات الطب 2021، وكذلك عدد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة 2021 وغيرها من القطاعات العلمية.

عدد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة 2021 اختصاص اللجنة العليا للتنسيق

وعن أعداد المقبولين بالكليات كتحديد عدد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة 2021، والطب والصيدلة والآثار والألسن والإعلام والسياحة والتمريض وطب الأسنان والزراعة والأداب والحاسبات والعلوم والتربية والبنات وغيرها من القطاعات المختلفة، أوضحت مصادر بالأعلى للجامعات الحكومية أنَّه سيتمّ عقد لجنة التنسيق على نهاية الاسبوع الجاري وذلك لتحديد الأعداد المقررة للقبول والتي بناءاً عليها يتمّ تحديد الحد الأدنى للالتحاق بالكليات المختلفة للعام الجامعي الجاري 2021-2022.

مصارد: عدد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة 2021 مقارب للعام الماضي

وأوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّ عدد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة 2021 سيكون مقارب لنفس عدد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة 2020، بالنسبة لكليات الهندسة على مستوى الجمهورية، والذي يقترب من الـ17 ألف طالب وطالبة، موضحة أنَّ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هي المنوطة بتحديد أعداد الطلاب بمختلف الكليات، والمقرر أن تعقد اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021، من أجل تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة تنفيذاص لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية شدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة التنسيق من حيث التشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي.