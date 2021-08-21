حظر سير الـ«توك توك» بميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة

أصدرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات إلى رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية والاستجابة لشكاوى المواطنين، بالسيطرة على المواقف العشوائية وتنظيم الطرق، ومنع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والميادين.

وذكرت «عبدالمنعم» أن ذلك يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية، والتنقل بالشوارع الداخلية بشكل آمن، ومواجهة انتشار مركبات التوك توك بشكل مكثف، والحد من الانتظار العشوائى والسرعة والسير عكس الاتجاه، ما يتسبب فى الاختناقات المرورية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن التلوث السمعي، والازعاج الناجم عن تشغيل الأغاني بصوتٍ عالٍ.

وشددت نائب المحافظ على إلزام سائقي التوك توك بالترخيص لضبط المخالفين منهم، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

منع تحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية

وشددت نائب المحافظ فى تعليماتها على رصد مخالفات جراجات السيارات أسفل العقارات التي يتم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو غلقها، والاستمرار في الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى، ما يتسبب في تكدسات واختناقات مرورية في مناطق كثيرة.

كما وجهت بالإضافة برصد وتتبع أي مخالفة بناء جديدة أو تعديات، عن طريق التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور والخاصة بإزالة المخالفات في المهد، وتأكيد هيبة الدولة، ومنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالفة.

الحد من تجاوزات المقاهي

كما شددت نائب المحافظ على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات بجميع الشوارع والميادين، للوصول إلى مظهر راقٍ ملائم لبيئة ومجتمع متحضر، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الملوثات والأوبئة، وكذلك ضرورة متابعة تنفيذ حملات صباحية ومسائية للإشغالات ومنع ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من تجاوزات المقاهى والكافيهات بالشوارع وانتشار الإشغالات من كراسي وطاولات و«تاندات» والتي تؤدي للتعدي على حق المشاة في الرصيف، وتعطيل المرور، والإزعاج والضوضاء ، ما يزعج السكان الذين يقطنون أعلى تلك المقاهي.

وأكدت أهمية مواجهة المخالفين ومراجعة التراخيص مع إغلاق غير الملتزم باشتراطات الترخيص، والتنبيه بعدم تكرار التعدى على الارصفة وحقوق المشاة والسيارات.