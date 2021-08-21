توزيع 70 عقد عمل لذوي الهمم بشركات في محافظة بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك في إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد والتي تستغرق يومين، حيث تتضمن الزيارة، تكريم الشركات التي ساهمت في توفير فرص عمل لذوي الهمم، وفريق عمل «مصر بكم أجمل»، وتوزيع شهادات التدريب وعقود العمل للمشاركين ببرنامج «مصر بكم أجمل» ببورسعيد.

توزيع 70 عقد عمل لذوي الهمم الذين تم تعيينهم بالشركات بمحافظة بورسعيد

كما ستتضمن الزيارة توزيع وزير القوى العاملة عقود عمل لذوي الهمم الذين تم تعيينهم وعددهم 70 بالشركات بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى افتتاح خدمة الشباك الواحد بمديرية القوى العاملة، وافتتاح معمل اللغات التعليمي، ومركز تدريب شركة سوموتومو «الضفائر».

وزير القوى العاملة يوزع وثائق تأمين حوادث شخصية لعمالة غير منتظمة ببورسعيد

وتوزيع وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد من العمالة الغير منتظمة، والتى تتولى مدير القوى العاملة ببورسعيد الإشراف عليها، كما تأتى الزيارة فى إطار متابعة تنفيذ البرامج التدريبية التى تشرف عليها مديرية القوى العاملة ببورسعيد وتسليم عدد من الشهادات المتدربين فى مجال المهن اليدوية المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير القوى العاملة على زيارته المستمرة لبورسعيد، لمتابعة مستجدات أوضاع العمالة وأصحاب المهن المختلفة ببورسعيد، والحرص على توفير وثائق تأمينية للعاملين والحفاظ على حقوقهم.

وكان وزير القوى العاملة قد افتتح مؤتمر نظمته النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وأطلق خلال المؤتمر فعاليات القافلة الطبية الكبرى التي نظمتها الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية.