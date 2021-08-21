القصة الكاملة لوصية مؤسس طيور الجنة لنجله قبل زفافه: رجل رشيد مسؤول

حظي المنشور الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وصية خالد مقداد، مؤسس قناة طيور الجنة، إلى نجله الوليد مقداد، قبل زفافه عقب عقد قرانه على نور مقداد، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول صفحات في موقع فيس بوك وصية خالد للزوجين وليد ونور مقداد، حيث رأى رواد مواقع السوشيال ميديا أنّ وصية خالد لنجله وزوجته، هي وصية واجبة على كل أب أن يتوجه بها إلى ابنه يوم الزفاف وكذلك العروس في محاولة منه لتهيئة الزوجين بأن الحياة الزوجية يحتاج فيه كل منهما للتعامل بالمودة والرحمة.

زواج وليد ونور مقداد

وكانت احتفلت أسرة خالد مقداد، مؤسس قناة طيور الجنة، بزواج ابنه الوليد مقداد من نور مقداد، وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور لحفل الزفاف، حيث عقدوا مقارنات بين صور نجل خالد المقداد في طفولته وصور زواجه، وقال أحدهم «متى كبر الطفل حتى وصل إلى الزواج؟».

وقدم خالد المقداد، وصية للعروسين نجله وزوجته، قبل الزواج، وهي الوصية التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، وجاء نص وصية مؤسس قناة طيور الجنة في زواج الوليد كالتالي: «مبارك يا ولدي ... ولدي وسندي وأغلى ما عندي ( الوليد ) .. اليوم أزفك لعروسك التي أحببت ( نور ) وقد أحببناها جميعاً منذ كانت طفلة خجولة تمرح ببراءة مع أطفال العائلة .. اليوم تجتمع يا بنيّ مع من كتب الله لك أن تكون حليلة جليلة جميلة تملأ حياتك بالسعادة والهناء .. اليوم ظفرتَ بذات الدين فنعم الظفر الذي أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .. أكرِمْها يا ولدي فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وتذكر دائماً .. استوصوا بالنساء خيراً .. وأنت يا نور يا بنيتي الغالية كوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له أمَة يكن لك عبداً واعلمي أنك خرجتِ من بيت أهلِكِ إلى بيت أهلك وقدْركِ من قدْر ابنتي جنى».

وأضاف مقداد في وصيته: «اليوم تغادرنا يا وليد والحزن يختلط بالفرح يا حبيبي لقد تركتنا باكراً وأنت في مقتبل شبابك أيها العشريني البطل يامن جئتني لتستأنس برأيي في خطوة الزواج المبكر وقد فاجأتني بذلك لكنه الفخر والثقة بأنك رَجُل راشد ذو خلق ودين وقد تحملت المسؤولية منذ نعومة أظفارك جعلني أوافقك الرأي وكانت الخطوة المباركة في اقترانك بابنة الكرام من آل مقداد .. اليوم أزفك يا فلذة كبدي لعروسك وأنا أدعو الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما وأن يجمع بينكما على خير».