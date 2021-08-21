أخبار الطقس غدا.. حار رطب على القاهرة والعظمى تصل لـ36 درجة

بعد عودة درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى عقب عدة أيام من انخفاضها، أعلنت الهيئة الهامة لـ الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، منذ قليل، أخبار الطقس غدًا الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس غدًا

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون الطقس معتدل، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 2 متر، وتكون حركة الرياح فيه شمالية غربية، أم بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 32 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 33 17

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 26

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 29.