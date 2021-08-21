18 صنفا نباتيا وبذرة يحظر دخولها مصر بالقانون.. تعرف عليها

يحظر الحجر الزراعي المصري بعض النباتات والبذور، ضمن المهام العديدة لحماية الزراعة المصرية من الآفات الزراعية الخطيرة التي تتلف المحاصيل المصري، فمن ضمن أهدافه فحص رسائل النباتات والمنتجات النباتية الواردة والصادرة والعابرة والقادمة بصحبة الركاب وطرود البريد الواردة والصادرة، كما يقوم أيضاً بالإعلان عن الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، ويمنع دخولها من خارج البلاد من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

ووفقاً للحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يحظر بشكل قاطع دخول البذور والنباتات التالية:

1- نبات القطن المحلوج وغير المحلوج وزغب وبذرة القطن وقشورها ومخلفات القطن مع استثناء بعض الحالات بشروط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

2- نباتات قصب السكر.

3- نباتات العنب فيما عدا الثمار.

4- نباتات الموالح بأنواعها وبذور العائلة الموالحية.

5- ثمار المانجو ونواتها.

6- شتلات الكمثرى ويقتصر الاستيراد على البذرة فقط.

7- شتلات الزيتون.

8- التربة الصالحة للزراعة المحتوية على مواد عضوية.

10- الآفات الزراعية الحية في جميع أطوارها.

11- مستنبتات البكتيريا والفطريات الضارة بالنباتات.

12- فضلات النباتات والمنتجات الزراعية المختلفة من استهلاك البواخر والطائرات.

12- الرسائل الأخرى الواردة للزراعة إذا اختلط بها تربة زراعية أو نباتات أو منتجات زراعية أو مواد أخرى ممنوعة.

13- الرسائل الأخرى الواردة لغير الزراعة إذا اختلط بها تربة زراعية أو نباتات أو منتجات زراعية أو مواد أخرى.

14- كما يمنع القانون رقم 53 لسنة 1966 أو أي قانون آخر ذلك إذا تعذر فصلها دون احتمال تسرب الآفة منها.

15- العبوات على اختلاف أنواعها وجميع الأشياء الأخرى المستعملة في تعبئة أو حزم أو نقل جميع الأصناف الممنوعة.

16- أي أجزاء خضرية من أي نبات إلا للأغراض العلمية، عدا تقاوي البطاطس والأبصال الزهرية وشتلات الفراولة من زراعة الأنسجة والبذور والأبصال والشتلات الخاصة بإكثار نباتات الزينة والأزهار والأشجار الخشبية على أن تخضع للفحص الحجري بموانئ الوصول.

17- فسائل النخيل الواردة من العراق والسعودية وشمال السودان حيث تنتشر بها حشرة النخيل الفنجانية.

18- نباتات نخيل البلح وجميع منتجاته ومخلفاته سواء الغضة أو الجافة الواردة من بلاد المغرب العربي حيث ينتشر بها مرض البيوض.