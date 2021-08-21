آثار ولغات مطروح.. 4 أقسام تجتذب الطلاب للالتحاق بها

تعد كلية آثار ولغات مطروح، من الكليات الحديثة في جامعة مطروح، التي جرى افتتاحها مؤخراً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث أصبحت ضمن الكليات المتميزة التي يبحث عنها الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للالتحاق بها، نظراً لتميز تخصصاتها الأربعة في اللغات الأجنبية والآثار بأنواعها الرومانية والإسلامية، في ظل جذب محافظة مطروح للسياحة الأجنبية عن طريق الطائرات الشارتر، التي تستقبلها المحافظة عبر مطار مطروح الدولي ومطار العلمين الدولي، بجانب السياحة الداخلية، وافتتاح متحف آثار مطروح، الذي يضم آلاف القطع الأثرية التي تعود للعديد من العصور القديمة، تعكس حضارة وتاريخ مطروح، فضلاً عن الاهتمام بترميم مناطق أثرية في سيوة، وهو ما يفتح آفاق جديدة نحو المستقبل للخريجين من الكلية في سوق العمل، خلال السنوات المقبلة.

4 أقسام في آثار ولغات مطروح

وتتاح في كلية آثار ولغات مطروح 4 أقسام جرى افتتاحها على مراحل، خلال السنوات الأخيرة، في مقدمتها قسم اللغة الإنجليزية، حيث يعمل على إعداد خريجين يتمتعون بكفاءة المتخصصين في اللغة الإنجليزية، مما يؤهلهم للتعامل مع معطيات العصر، والعمل بمجال السياحة والآثار، ويشترط في قسم اللغة الإنجليزية ألا يقل مجموع الطالب عن 45 درجة في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة كشرط أساسى للالتحاق بالقسم، وكذلك قسم الآثار الرومانية اليونانية، لاعداد خريجين متميزين يستطيعون تقديم خدمة مجتمعية متميزة ترتبط بمرسي مطروح والمناطق المحيطة، وقسم الآثار الإسلاميه، بالإضافة إلى قسم اللغه الفرنسية.

شروط القبول بكلية آثار ولغات مطروح

ويأتي شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بكلية آثار ولغات مطروح عن طريق مكتب التنسيق هذا العام 2021، كأحد الشروط الأساسية لدخول الكلية في جامعة مطروح، وتقبل من خلال شهادات الالتحاق، وهى الثانوية العامة أدبي، والثانوية العامة علمي رياضة، وعلمى علوم، والدبلومة الأمريكية، والدبلومة البريطانية، والشهادة المعادلة.