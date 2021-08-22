الصحة: تلقيح مليوني موظف في «التعليم» بلقاح كورونا قبل العام الدراسي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّه سيتم تلقيح أكثر من مليوني شخص في الوزارة بلقاح كورونا قبل العام الدراسي الجديد، لافتة إلى وجود اتفاق مع وزارة التربية والتعليم، لدعوة موظفيها إلى التسجيل في موقع التعليم لتلقي لقاح كورونا، وخلال 72 ساعة يتم إرسال رسالة لهم لتوجههم لأقرب مكان يختاره لتلقي اللقاح.

وأضافت زايد، خلال حديثها في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة مع نظيرها الجيبوتي، لإعلان تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هناك 700 ألف عامل في القطاع الصحي تلقوا اللقاح بنسبة تتجاوز الـ95%، في الوزارة والجهات التابعة للحكومة، نافية إعطاء الحاصلين على اللقاح جرعة تنشيطية ثالثة أو رابعة، خاصة أنّ نسب الإصابات انخفضت كثيرًا بين الأطقم الطبية، والدولة تهدف لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.