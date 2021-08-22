عقوبة التلاعب في الميزان أثناء البيع.. قانوني يكشف التفاصيل

آثار مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، غضب قطاع كبير من المواطنين، بعدما ظهر أحد الأشخاص في المقطع المصور، وهو يقوم بعملية التلاعب في الميزان أثناء البيع داخل إحدى أسواق بيع الخضروات بمحافظة سوهاج.

وفي هذا الصدد، يوضح منتصر قاعود المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، عقوبة التلاعب في الميزان أثناء البيع، في هذا الصدد يقول، وفق ما نص عليه القانون المصري.

نص مادة الغش التجاري في قانون العقوبات

يقول «قاعود» إن قانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد، ينص على معاقبة من يقوم بالتلاعب أو الغش التجاري بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كما حدد غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو أن يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في غش المتعاقد معه.

وأضاف المحامي، أن القانون حدد حالات الغش التجاري ومنها:

أن تكون ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، أو أن تكون حقيقة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من تركيبها، أو بالنسبة لنوع البضاعة أو منشأها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد، وأخيرًا عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

البائع يضع وحدة ميزان داخل البضاعة

وكان المقطع الذى تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن ظهور أحد بائعي الخضروات المتجولين، حال قيامه بالتلاعب في الميزان، حيث وضع وحدة ميزان مع البضاعة؛ مما ينقص من كميتها ووزنها دون علم المواطنين.

القبض على البائع

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم أول محافظة سوهاج، من تحديد هوية البائع الذي تلاعب في الميزان، وفق الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما تبين أنه لديه معلومات جنائية سابقة.