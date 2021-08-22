4 جثث في 6 ساعات بالجيزة.. والأمن يحاول فك اللغز

جثث بعضها مجهول الهوية وأخرى نتيجة وفاة غامضة، ففي خلال 6 ساعات فقط عثرت قوات الأمن بمحافظة الجيزة على جثامين 4 أشخاص في مناطق مختلفة بالمحافظة، فيما شكّلت تلك الجثث لغزًا تعكف قوات الأمن على فك رموزه وحل شفراته، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز تلك الوقائع.

جثتان متحللتان في أوسيم

أثارت واقعة العثور على جثتي رجل وامرأة في مكان مهجور بمنطقة أوسيم، ذعر السكّان، حيث كشفت التحريات أنّ الجثتين كانتا في حالة تعفن وتحلل كامل وبالتالي لم تتمكن القوة الأمنية من تحديد هويتهما ونقلهما عبر إحدى سيارات الإسعاف إلى مشرحة زينهم؛ من أجل إجراء الصفة التشريحية؛ للتعرف على هويتهما.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وكشف غموض الواقعة.

جثة ربة منزل في حالة تعفن ببولاق الدكرور

رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة، دفعت الأهالي إلى تقديم بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، لتنتقل على الفور قوة من رجال المباحث إذ تبيّن أنّ مصدر الرائحة الكريهة، جثة في حالة تعفن رمي عثرت عليها قوة المباحث في الشقة محل البلاغ.

وتبيّن أنّ الجثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وتدعى «آية.ف.ح»، 30 عاما، وكشفت التحريات أنّ ربة المنزل لقيت مصرعها قبل 48 ساعة من اكتشاف الواقعة، وبالفحص عثر ضباط المباحث على بقايا مواد مخدرة بالشقة.

وأفادت التحريات بأنّ الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

جثة في بركة دماء

حادث آخر وجثة أخرى كانت ضحيتها سيدة سقطت من الطابق الرابع لإحدى المنازل بمنطقة الوراق؛ لتلقى مصرعها على الفور وسط بركة من الدماء التي غطت المكان.

وكشفت تحريات المباحث، أنّ السيدة سقطت من الطابق الرابع بعد علمها بوفاة شاب من أفراد أسرتها غرقًا، خلال قضاء إجازة المصيف.