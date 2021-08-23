درجات الحرارة اليوم الاثنين 23-8-2021 في مصر

في بيان صادر عنها لشرح حالة الطقس، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس الحالي، على مدن ومحافظات مصر، وبعض البلدان والعواصم العربية، كما أوضحت حالة الطقس، مشيرة إلى الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 25

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 33 17

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 25

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 29.

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 41 31

المدينة 45 33

الرياض 45 32

المنامة 41 34

أبو ظبي 41 32

الدوحة 42 34

الكويت 44 30

دمشق 39 20

بيروت 31 28

عمان 34 22

القدس 29 23

غزة 31 25

بغداد 46 29

مسقط 32 30

صنعاء 27 17

الخرطوم 38 27

طرابلس 30 23

تونس 35 23

الجزائر 29 24

الرباط 27 20.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكدت الأرصاد، في البيان الصادر عنها حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس الجاري، أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أثناء النهار، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.