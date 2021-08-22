صاحب فضية طوكيو: أحلم بالميدالية الذهبية في البطولة المقبلة

قال اللاعب أحمد الجندي، الحاصل على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أوليمبياد طوكيو، إنه يأمل ويسعى إلى تحقيق حلم الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة المقبلة، وسوف يستعد لها جيدا، لافتا إلى أنه على مدار 3 سنوات استعد لأوليمبياد طوكيو وتمثيل مصر شرف لأي لاعب.

وأضاف الجندي، لـ«الوطن»، على هامش تكريمه من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن عدم تركيز وتسليط الإعلام الضوء عليه كان له عامل إيجابي ودور كبير في عدم تعرضه لضغط كبير، لافتًا إلى أنه أثناء البطولة كان يتحمَّل مسؤولية كبيرة لتحقيق نتيجة أفضل مع الاستعداد التام بدراسة كل المنافسين ومعرفة نقاط القوة والضعف.

أول لاعب أفريقي وعربي يحصد الميدالية

وأشار إلى أنه أول لاعب عربي وأفريقي يحصل على تلك الميدالية في الخماسي الحديث، مؤكدًا أنها لعبة مركبة وتضم أكثر من لعبة وسعيد بها جدًا ويستمتع في ممارستها، ولمسة واحدة كانت سبب ابتعاده عن حصاد الميدالية الذهبية، لافتًا إلى أن تكريم الرئيس السيسي وبعده محافظ القاهرة والمسؤولين واستقبال المصريين له يعد وسامًا على صدره فالرئيس دائما راعي الرياضة والرياضيين.

الجندي: لا تعارض بين الهندسة وممارسة الرياضة

وأشار إلى أنه لا تعارض بين دراسته في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية وممارسة الرياضة وتمثيل مصر في المحافل الدولية، مؤكدا أن هناك تفاهما كبيرا وتيسيرا في الإجراءات ومراعاة ظروف البطولات، وفي سياق متصل، كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أبطال مصر من أبناء محافظة القاهرة الفائزين بميداليات أوليمبية في طوكيو، وهم فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه، وأحمد الجندي الفائز بفضية الخماسي الحديث، وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزة بالبرونزية، مؤكدا أن إطلاق اسم فريال أشرف على واحد من أهم محاور القاهرة أبلغ رسالة على دعمه للأبطال والمتفوقين وتقديرًا لكل من يرفع اسم مصر عاليًا ويسجل أسماءهم بحروف من نور.