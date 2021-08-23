موعد ومكان مقابلات المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، موعد مقابلة الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمنيا الجديدة، وتبدأ المقابلات في الفترة من يوم 12 إلى 16 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر مركز التدريب لشركه الاتصالات we بالمنيا الجديدة أمام مبنى جهاز مدينة المنيا الجديدة، بحسب بيان صادرعن مديرية التربية والتعليم.

ومن بين مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدرسة ريادة وعدد سنوات الدراسة بها 3 سنوات، والتخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان، ويشمل المنهج الدراسي: «العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي».

شروط الالتحاق بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

وتشمل شروط القبول بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية الآتي:

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا (https://moe.gov.eg ).

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

- تحديد درجة القبول بمعرفة وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الإعدادية.

- إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.

- أن لايزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2021.

المميزات التي تقدمها مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرصة الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية تضم تخصصات تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان، ومن مزاياها الحصول عل فرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة، والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.